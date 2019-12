Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general vine cu acuzații dure la adresa șefului suspendat al Procuraturii Anitcorupție, Viorel Morari. Alexandr Stoianoglo a declarat, in cadrul emisiunii Politica , de la tv8, ca acesta ar fi vinovat de fabricarea unor dosare impotriva reprezentanților mediului de afaceri din țara, dar și…

- Ex-procurorul Ivan Diacov spune ca noul procuror general, Alexandru Stoianoglo, va aduce in sistem alți procurori pentru a investiga frauda bancara. Intrebat daca poate oferi mai multe detalii la acest subiect, Diacov a evitat sa raspunda. „Eu îl cunosc foarte bine, chiar din…

- Cotroale la Procuratura Anticoruptie (PA) si la Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale (PCCOCS)Potrivit unui comunicat de presa al Procuraturii, prin Dispozițiile Procurorului General Alexandr Stoianoglo a fost dispusa efectuarea unui control complex

- Procuratura Anticorupție a anulat ordonanța de neincepere a urmaririi penale pe cazul finanțarii ilegale a Partidului Socialiștilor, emisa la data de 8 iulie, curent, ca urmare a plangerii depuse de liderul Platformei DA, Andrei Nastase.

- Ordonanța ne neincepere a urmaririi penale in cazul finanțarii externe a PSRM a fost anulata. Asta dupa ce liderul PPDA Andrei Nastase a depus o plangere in acest sens la Procuratura Anticoruptie. PUBLIKA.

- Procurorii vor cere azi mandat de arest pentru fostul șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale (PCCOCS) Nicolae Chitoroaga, invinuit anterior de imbogațire ilicita, anunța Procuratura Anticorupție (PA) intr-un comunicat de presa.

- Activistul Pavel Grigorciuc risca o pedeapsa in forma de amenda in marime de la 750 la 1350 unitati conventionale, 1 unitate convenționala este echivalenta sumei de 50 lei, sau o pedeapsa cu inchisoarea de pana la 5 ani in dosarul in care este banuit ca l-a atacat pe procurorul Nicu Șendrea .

- Procuratura Generala a comunicat ca vineri, 20 septembrie, au fost documentate mai multe persoane banuite de escrocherie, falsificarea probelor, precum si exces de putere sau depasirea atributiilor de serviciu. Acestea sunt persoane angajate in intreprinderi municipale, in Primaria municipiului Chisinau,…