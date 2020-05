Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general, Alexandru Stoianoglo, sustine ca omul de afaceri Veaceslav Platon, condamnat la 30 de ani de inchisoare pentru escrocherie si spalare de bani in dosarul fraudelor bancare, de fapt, nu este implicat in furtul miliardului.

- CHIȘINAU, 26 mai - Sputnik. Alexandr Stoianoglo afirma ca implicarea lui Vlad Plahotniuc in jaful bancar era previzibila. „Cand se desfașura concursul pentru funcția de procuror general am spus ca investigarea furtului a mers intr-o direcție greșita. (...) Nu am ințeles cum printr-un control…

- Furtul miliardului in 2014 s-a desfașurat in 4 etape, cu implicarea unui numar mare de șefi de instituții responsabile ale statului, ai Bancii Naționale, din cadrul ministerelor, pana la nivel de Guvern și Legislativ, iar pregatirile au inceput inca in 2009. Declarațiile au fost facute de Procurorul…

- CHIȘINAU, 26 mai - Sputnik. Alexandr Stoianoglo afirma ca in ultimii ani investigarea „jafului secolului” a fost ineficienta, iar responsabilii de urmarirea penala nu au dorit sa intre in detalii. „Am constatat ca acele invinuiri care i-au fost inaintate lui Șor i-au fost inaintate și lui Platon.…

- Dosarul privind furtul miliardului ar conține informații care nu au ajuns pana acum in spațiul public, iar unii beneficiari nu ar fi figurat in ancheta, chiar daca ar exista probe impotriva lor.

- In timpul apropiat, in privința lui Ilan Șor va fi inaintata o noua invinuire, in dosarul furtul miliardului, anunța procurorul general, Alexandr Stoianoglo. Potrivit acestuia, Șor a jucat un rol important in crearea organizației criminale care a participat la sustragerea banilor publici și transmiterea…

- Procurorul general, Alexandr Stoianoglo, a anuntat luni, 18 mai, ca Procuratura a intrat in posesia a noi probe care demonstreaza ca principalul beneficiar al furtului miliardului de dolari din sistemul bancar al R.Moldova este Vlad Plahotniuc.

- Procurorul General, Alexandr Stoianoglo, a semnat ieri un decret privind suspendarea executarii pedepsei cu inchisoarea de catre Olga Punga, una dintre persoanele pe numele carora ar fi fost deschis dosare penale instrumentate pe motive politice, pe vremea lui Vlad Plahotniuc. Despre aceasta a anunțat…