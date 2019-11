Stocul iranian de apă grea a depășit plafonul autorizat (AIEA) Rezervele iraniene de apa grea, care poate fi folosita pentru producția de plutoniu folosit în realizarea armelor atomice, au depașit limita fixata de acordul internațional privind programul nuclear al Teheranului, a anunțat luni Agenția Internaționala pentru Energie Atomica (AIEA), citata de AFP.



În cadrul unui control efectuat de agenție duminica, stocul de apa grea a Iranului "se ridica la 131,5 tone", o cantitate superioara stocului autorizat de 130 de tone.



Este pentru prima oara când AIEA constata o depașire a acestei valori dupa ce Teheranul a… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

