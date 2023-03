StirileOlteniei.ro – ziarul online din Oltenia care aduce cele mai importante ştiri din regiune Lansat in data de 01 decembrie 2022, de Ziua Naționala a Romaniei, ziarul online StirileOlteniei.ro va prezinta cele mai noi știri din Dolj, Gorj, Olt, Mehedinti si Valcea, tinandu-va la curent cu cele mai importante evenimente din aceasta regiune a tarii atat de frumoasa si primitoare, care trebuie descoperita, oferind o gama varianta de experiente turistice. Oltenia este o regiune cu o tradiție bogata și o cultura puternica. Oamenii sunt mandri de istoria lor și iși pastreaza tradițiile și obiceiurile cu mare grija. Aceasta regiune ofera o experiența unica pentru… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 3.000 dintre pacientii testati pana in prezent in cadrul programului de screening pentru depistarea hepatitelor virale LIVE(RO)2-SUD au fost depistati cu virusul hepatitic B sau C, potrivit unui comunicat al coordonatorilor campaniei. Prin programul gratuit de screening pentru depistarea hepatitelor…

- Secretarul de stat in MAI, sedul DSU Raed Arafat a declarat miercuri, in deschiderea sedintei de Guvern, ca in urma cutremurului de ieri, de 5,7 grade, au fost efecte in 22 de localitati din 5 judete, Gorj, Dolj, Hunedoara, Mehedinti si Valcea iar pana acum nu avem niciun bloc sau cladire in care sa…

- Efectele cutremurului de marti au fost inregistrate in 22 localitati din cinci judete – Gorj, Dolj, Hunedoara, Mehedinti si Valcea, fiind inregistrate apeluri la 112 prin care au fost semnalate probleme medicale, fisuri ale imobilelor si elemente de constructie desprinse.„Cea mai mare parte a problemelor…

- Efectele cutremurului de marti au fost inregistrate in 22 localitati din cinci judete - Gorj, Dolj, Hunedoara, Mehedinti si Valcea, fiind inregistrate apeluri la 112 prin care au fost semnalate probleme medicale, fisuri ale imobilelor si elemente de constructie desprinse.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, joi, doua atenționari de vreme rea pentru urmatoarele zile, in mare parte din țara. COD GALBEN Interval de valabilitate: 26 ianuarie, ora 18 – 27 ianuarie, ora 10 Fenomene vizate: cantitați insemnate de precipitații, polei, viscol in Carpații Meridionali…

- Meteorologii au emis, joi, doua avertizari de ninsori și viscol in mai mai multe județe ale țarii, printre care și Bucureștiul. Potrivit ANM, ninsorile vor predomina in partea de sud-est a țarii.In intervalul menționat in Oltenia, local in Muntenia și in Carpații Meridionali și de Curbura vor fi precipitații…

- Potrivit ANM, in intervalul de valabilitate: 26 ianuarie, ora 18 – 27 ianuarie, ora 10, meteorologii anunta cantitați insemnate de precipitații, polei, viscol in Carpații Meridionali și de Curbura, intensificari ale vantului Zone afectate: conform textului și harții In intervalul menționat in Oltenia,…

- Astfel, in intervalul 19 ianuarie, ora 12:00 - 20 ianuarie, ora 00:00, inundatiile prognozate pot duce la cresteri de debite si de niveluri, cu depasiri ale Cotelor de aparare pe raurile din bazinele hidrografice: Crisul Alb - sectorul S.H. Vata de Jos - amonte confluenta cu raul Sebis (judetele: Hunedoara…