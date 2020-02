Stiri pe aceeasi tema

- O romanca in varsta de 18 ani, care practica prostituția in Elveția, a fost ucisa, la sfarșitul anului 2016, de un lucrator la frontier. Acum, dupa trei ani, criminalul va fi judecat in fața Tribunalului penal din Doubs, in estul Frantei, a anuntat sambata parchetul.

- Platforma de facilitare a inchirierilor spatiilor de cazare Airbnb nu are nevoie de licenta speciala in domeniul imobiliar pentru a functiona in Franta, a decis Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), informeaza BBC, potrivit Mediafax.Asociatia de turism din Franta reclamase ca firma…

- O romanca de 23 de ani, ce lucra ca dama de companie in Franta, a ajuns in inchisoare, dupa ce a incercat sa-si ucida, prin otravire, unul dintre clientii favoriti.Victima, un francez de 40 de ani, mergea constant sa o viziteze pe romanca la Lyon, in districtul Gerland.

- Romanca de 23 de ani a fost condamnata la un an de inchisoare pentru tentativa de otravire și inșelare a unui client in varsta de 40 de ani, cu care avea intalniri regulate. In timpul unei intalniri intr-un restaurant, barbatul a inceput sa se simta rau și a fost internat in spital, unde a petrecut…

- O romanca a fost ucisa cu brutalitate in Italia de un criminal in serie, iar la trei ani de la fapta abominabila, barbatul a fost adus in fața jusțtiției. Criminalul se numeste Carmine Ferrante, iar...

- PE a estimat in anul 2016 ca Alianta pentru Democratie Directa in Europa (ADDE) solicitase fonduri europene pentru a finanta ''cheltuieli neeligibile'', mai ales in cadrul campaniei pentru iesirea Regatului Unit din UE. Prin urmare, biroul PE a decis ca ADDE trebuie sa ramburseze 172.655 de euro…