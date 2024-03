Stiri pe aceeasi tema

- Daca in urma cu cateva luni iși declara public fața de cel alaturi de care traiește o frumoasa poveste de iubire, iata ca Gabriela Cristoiu vine cu o veste bomba in showbiz-ul din Romania. Bruneta este insarcinata in luna a treia și urmeaza, in cateva luni, sa devina mamica pentru prima oara. Iata cum…

- Andreea Marin este o susținatoare a femeilor și un exemplu demn de urmat de feminitate și eleganța. Vedeta le-a transmis tuturor femeilor din Romania un mesaj emoționant și a dezvaluit care este cel mai important marțișor pe care l-a primit pana acum!

- Laura Cosoi urmeaza sa devina mama pentru a patra oara și este in culmea fericirii. Actrița are parte de momente ideale in familie, avandu-i pe cei dragi alaturi. Se pregatește pentru venirea pe lume a micuței sale, insa, este extrem de relaxata, avand multa experiența.

- Sidonia, mama celor trei suspecți de crima de la petrecerea cu vedete din Padina, a facut declarații despre tragicul eveniment in direct, la Știrile Antena Stars. Femeia este convinsa ca fiii ei sunt nevinovați și cere sa se faca dreptate.

- MOTTO: „Oamenii cu minte agera și inima tare imbatranesc anevoie.” Ivo Andric Scriam recent, in cartea Macina viața, macina…, despre dascalii mei din facultate, despre rolul lor decisiv in formarea mea ca om și ca jurist. Intre aceștia s-a intamplat sa fie și Momcilo Luburici, o figura misterioasa,…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a descris miercuri (17 ianuarie) conflictul din Gaza ca fiind „sfașietor” și a spus ca este nevoie de un stat palestinian „care sa ofere oamenilor ceea ce iși doresc și sa lucreze cu Israelul pentru a fi eficient”, potrivit Reuters. „Suferința imi frange inima”,…

- In vizorul DNA sunt nume grele de pe scena politica. Ancheta momentului vizeaza tunurile de sute de milioane de euro care au fost date in perioada pandemiei de Covid-19, prin achiziția de vaccinuri intr-un numar mult mai mare decat era necesar.

- Organizatorii UNTOLD au anunțat primele nume confirmate pentru cea de-a 9-a ediție a festivalului. Experiența din 2024 va fi una memorabila pentru sutele de mii de fani și pentru cele mai mari nume din industria muzicala la nivel mondial.