Știrea Cititorului: Pericol public! Se desprinde tencuiala de pe fostul cinematograf Fox din Turda! O cititoare avertizeaza ca in zona fostului cinematograf Fox din Turda (zona centru), tencuiala se desprinde și exista pericolul sa cada pe oamenii care tranziteaza zona, pe trotuar sau care așteapta microbuzele pentru a se deplasa la Cluj. ”Cladirea fostului cinema Fox. Se desprinde tencuiala. Aici stau oameni la microbuz.”, a sesizat o cititoare. Poti [...] Articolul Știrea Cititorului: Pericol public! Se desprinde tencuiala de pe fostul cinematograf Fox din Turda! apare prima data in TurdaNews . Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol si foto: turdanews.net

