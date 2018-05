Presedintele Comisiei de cultura a Camerei Deputatilor, Gigel Stirbu, a anuntat marti ca in urmatoarele doua saptamani vor fi invitati la comisie realizatorul Dragos Patraru si directorul de programe al Televiziunii Publice pe tema inregistrarilor aparute in presa in care presedintele-director general al Societatii Romane de Televiziune (SRTv), Doina Gradea, jigneste un jurnalist al SRTv.



"Informez publicul (...) ca saptamana viitoare il vom avea invitat in cadrul dezbaterilor Comisiei pentru cultura pe cel care a fost artizanul acestor inregistrari, pe dl. Dragos Patraru, iar saptamana…