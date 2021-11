Stingere 4 focare pesta porcina africana.

Stiri pe aceeasi tema

- O singura localitate din judetul Bistrita-Nasaud mai are, la aceasta data, focare active de pesta porcina africana (PPA) la porci domestici, dupa ce zilele trecute au fost inchise alte patru focare, potrivit comunicatului de presa remis luni de Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor…

- Patru focare de pesta porcina africana (PPA) din cele șapte existente in Bistrița-Nasaud, au fost stinse, anunța Direcția Sanitar Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor Bistrița-Nasaud. De la inceputul anului și pana in prezent au fost acordate despagubiri de aproape 234.000 lei. In saptamana 01-05.11.2021,…

- Niciun caz nu s-a inregistrat, insa, in gospodarii. Seful Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, dr. Dorin Enache. Ultimele cazuri de pesta porcina la animalele crescute in gospodarii din județul Brașov s-au inregistrat in luna august, la Ticușu Vechi. Atunci au fost sacrificate…

- Din cele 45 de focare active in ultima perioada in județ, au ramas zece, spun autoritațile. Opt sunt in localitatea Santioana din comuna Panet, și cate unul in Nazna și Senereuș, comuna Balaușeri, a precizat directorul Direcției Sanitare Mureș, Kinces Sandor. Acesta subliniaza ca cea mai grava situație…

- In Romania au fost depistate, in ultima saptamana, 69 de noi focare de pesta porcina africana, a anunțat, vineri, Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor...

- Situatia in judetul Constanta, arata in felul urmator: 21 de mistreti gasiti morti si 24 de mistreti vanati In intervalul 27.08.2021 ndash; 02.09.2021 au fost inregistrate 69 de focare noi de PPA, dintre care unui nou la Constanta.La data de 02.08.2021 sunt active un numar de 631 de focare pesta porcina…

- Virusul pestei porcine continua sa se extinda in judetul Buzau. In ultima saptamana, medicii sanitar-veterinari au mai confirmat doua noi focare de boala, unul fiind la o exploatatie comerciala unde sunt crescute peste 8.300 de animale. Potrivit reprezentantilor DSVSA Buzau, in judetul Buzau, sunt active…

- Un nou focar de pesta porcina africana a fost confirmat in Prahova, marți seara, intr-o gospodarie din comuna Ciorani. Analizele de laborator au confirmat prezența bolii dupa ce doi porci au murit. Alte cinci animale au fost ucise. In ultimele doua saptamani au mai fost confirmate focare de pesta porcina…