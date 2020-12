Stimulatoare cardiace de peste 40.000 de euro, la Spitalul Judetean Constanta! Cine livreaza aparatura

Stiri pe aceeasi tema

- O firma din Bucuresti va livra o masina de pompieri pentru Primaria Isaccea Achizitia este in cadrul proiectului "Sistem integrat de pregatire pentru situatii de urgenta in Delta Dunarii" Primaria localitatii Isaccea, judetul Tulcea, a atribuit un contract, in urma unei licitatii pentru achizitia de…

- Firma Tinmar Energy a incheiat un acord cadru pe 12 luni, pentru furnizarea gazelor naturale catre spital. Acordul are o valoare de 1.428.067,8 lei fara TVA, echivalentul a circa 293.000 de euro. In luna iulie, societatea din Bucuresti a incheiat un acord pentru furnizarea energiei electrice cu Ministerul…

- Containerele cu saloane amenajate pentru pacientii COVID-19 de la Sibiu, in valoare de 6 milioane de lei, sunt in vizorul DNA. Procurorii anticorupție de la Alba Iulia au deschis un dosar penal si au solicitat documente de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu, in curtea caruia au fost amplasate…

- Spitalul Grigore Alexandrescu din Bucuresti primeste aparatura medicala performanta pentru programul de tratament al surditatii la nou-nascut si pentru Sectia ATI Salvati Copiii atrage atentia ca presiunea pusa de pandemie are consecinte asupra celorlalte specializari Organizatia Salvati Copiii Romania…

- Medicul si profesorul universitar Dumitru Octavian Unc a murit, sambata, fiind spitalizat de cateva zile, dupa ce s-a infectat cu noul coronavirus, a informat conducerea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Constanta, potrivit Agerpres."Noi, colectivul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta 'Sf.…

- Spitalul Judetean Constanta cumpara servicii de arhivare documente. Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sfantul Apostol Andrei" organizeaza licitatie publica pentru a atribui un contract de servicii de arhivare documente. Descrierea contractuluiServicii de arhivare documente ndash; acord cadru 24 de…

- In ultimele 24 de ore, un barbat a murit pe raza judetului Constanta, din cauza noului coronavirus. Barbatul suferea si de alte boli, si s a stins la Spitalul Judetean Constanta.Conform Grupului de Comunicare Strategica, a fost inregistrat Decesul nr 97: Barbat, 71 de ani, Constanta, comorbiditati angina…

- Dotarea cu echipamente de ultima generatie continua la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta ldquo;Sf. Apostol Andrei" Constanta.Cea mai complexa unitate medicala din Dobrogea dispune incepand de astazi de o trusa de videobronhoscopie dotata cu HDTV High Definition TV si NBI Narrow Band Imaging , sisteme…