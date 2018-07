Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Militar Judetean Bacau organizeaza o noua selecție pentru recrutarea rezerviștilor voluntari ai Armatei Romaniei. Recrutarile pentru anul 2018 se fac pana pe 22 iunie, pentru categoriile care doresc sa incadreze funcții de ofițeri, maiștri militari, subofiteri, soldați și gradați rezerviști…

- De vineri și pana duminica, Bazinul de Inot din Bacau va gazdui Campionatul Național de Vara pentru Seniori, Tineret și Juniori la sarituri in apa. Programata inițial in vara, competiția a fost devansata, figurand drept criteriu de selecție pentru Europenele din Finlanda. Interesant este ca și Naționalele…

- C.S. Phoenix Bacau va participa pe 5 mai la Cupa Shingoryu 2018 , Naestved Danemarca. Sportivii sunt in forma, sunt motivați și pornesc in competiție cu gandul la victorie. Printre sportivii care vor reprezenta Bacaul in Danemarca se numara Rebeca Miruna Dimofte, Darius Dimofte, Ioana Ciobanu, Andrei…

- Sorții au decis: pentru a ajunge in finala Cupei Romaniei, Știința Bacau va trebui sa treaca in semifinale de noua campioana a țarii, CSM București. Confruntarea va avea loc vineri, de la ora 17.30, in Sala Sporturilor din Bacau, gazda Final Four-ului Cupei Romaniei. In cealalta semifinala, programata…

- CS Știința Bacau a reușit un parcurs foarte bun la Campionatul European de karate SKDUN gazduit, la mijlocul lunii, de orașul polonez Dobrowa Gornicza. Bacauanii au deplasat noua karateka, șapte dintre aceștia urcand pe podiumul de premiere. Bilanțul sportivilor antrenați de Adrian Loghin și Manuel…

- Știința Bacau a incheiat play-off-ul Diviziei A1 la volei feminin cu capul sus. Și cu o victorie la Lugoj. O victorie care o poziționeaza pe podium, dupa campioana CSM București și fosta multipla deținatoare a titlului, Alba Blaj, dar inaintea unui alt-dream cu un super-buget, CSM Targoviște. Condiționata…

- Cu doua etape inainte de finalul campionatului Diviziei A1 la volei feminin, Știința Bacau continua sa aspire la podium. Deși se afla la doua puncte de locul 3, ocupat de CSM Targoviște, studentele pot depași in clasament formația dambovițeana. „E greu, dar incercam. Important este sa scoatem un rezultat…

- Joi seara, in uvertura etapei a opta a play-off-ului Diviziei A1 la volei feminin, Știința Bacau a pierdut cu 3-1 meciul jucat pe terenul liderei CSM București. Studentele au avut o prestație buna, demonstrand, o data in plus, ca nu au inhibiții in fața viitoarei campioane, insa plusul de valoare al…