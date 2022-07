Stiri pe aceeasi tema

Cercetatorii olandezi de la Universitatea Libera din Amsterdam (VUA) au gasit pentru prima data microplastic in carnea de vita si de porc, precum si in sangele vacilor si porcilor din ferme, relateaza The Guardian.

Steaua S4716 este, potrivit cercetatorilor, cea mai rapida stea din universul cunoscut si orbiteaza gaura neagra Sagittarius A cu o viteza de 8.000 de kilometri pe secunda, informeaza joi The Independent in editia online.

Hoti inarmati au patruns marti in plina zi la Targul de Arta de la Maastricht (Olanda - Tarile de Jos), unul dintre cele mai mari in Europa, o inregistrare video aratand suspectii spargand o vitrina, transmite AFP.

Doi presupuși luptatori ai Grupului Wagner, originari din Belarus, au fost acuzați de uciderea unor civili in apropiere de Kiev, devenind astfel primii mercenari internaționali care se confrunta cu acuzații de crime de razboi in Ucraina, transmite The Guardian.

Un tribunal din Kiev va judeca primul proces pentru crime de razboi de cand Vladimir Putin a ordonat invazia Ucrainei, anunța The Guardian, potrivit Agerpres.

Guvernul olandez ar putea sa trimita o echipa criminalistica din cadrul politiei militare nationale in Ucraina pentru a ajuta la investigarea posibilelor crime de razboi, a relatat joi agentia de presa din Tarile de Jos ANP, citata de Reuters.

Germania, Țarile de Jos și Suedia au declarat ca acorda 2,5 milioane de euro Curții Penale Internaționale (CPI) pentru a ajuta ancheta acesteia asupra posibilelor crime de razboi din Ucraina, relateaza AFP.

Guvernul rus va aloca 387 de milioane de ruble (circa 4,8 milioane de dolari) pentru a produce Mir-19, un nou medicament anti-COVID-19 dezvoltat de oamenii de stiinta rusi, relateaza luni Xinhua, conform AGERPRES.