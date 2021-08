Stiri pe aceeasi tema

- Iubim sfarșitul verii, cand canicula se mai domolește, iar timpul se spune ca ste oprește in loc intre cele doua sarbatori ale Sfintei Maria (15 august-8 septembrie), cand frunzele copacilor incep sa se ingalbeneasca dar nu cad, iar aerul curat și perisajele multicolore pe care natura ni le ofera cu…

- Endocrinologia este știința care studiaza bolile hormonale, iar medicul endocrinolog diagnosticheaza și trateaza problemele hormonale și complicațiile acestora. Sistemul endocrin uman este alcatuit din anumite glande care produc hormoni. Aceștia, la randul lor, controleaza numeroase funcții in organism.…

- Canicula și disconfortul termic ne afecteaza in aceasta perioada mai mult decat ne imaginam. Luna lui cuptor se dovedește greu de suportat, iar pentru a preveni imbolnavirile este nevoie sa ne hidratam mai mult decat in restul anului. Medicii ne atrag atenția ca, pe timpul verii, cand temperaturile…

- Limba este un organ pe care il folosim constant, dar caruia nu-i acordam prea multa atenție. O folosim pentru cele mai de baza funcții ale vieții umane, cum ar fi mancatul și vorbirea, dar in același timp este unul dintre cele mai rezistente și mai flexibile organe din corpul uman. Limba este considerata,…

- Ciocolata, cacaua si alte produse din aceasta categorie bucura miliarde de oameni din intreaga lume și probabil nu intamplator, in latinește i s-a spus și „hrana zeilor”. Ciocolata este iubita deopotriva de copilul mic și de omul cel mai varstnic și toți suntem parca mai fericiți atunci cand o savuram,…

- Efectuate pentru a ajuta medicii in diagnosticarea unor afecțiuni, pentru evaluarea severitații unei boli sau pentru monitorizarea raspunsului organismului la un anumit tratament, analizele medicale sunt instrumente indispensabile in evaluarea starii de sanatate. Analizele medicale sunt recomandate…

- Imbunatațirea calitații vieții pacienților cu boli cronice progresive nu mai este de mult un lux, ci o necesitate. Medicina paliativa este orientata spre confortul fizic, psiho-social și spiritual al pacientului, integrand tot ce inseamna ingrijire medicala de buna calitate. In scopul atenuarii, pe…

- Numarul de accidente la locul de munca a scazut cu 25% in ultimii 10 ani, dar bolile asociate muncii continua sa fie raspunzatoare pentru aproximativ 2,4 milioane de decese la nivel mondial in fiecare an, dintre care 200 000 de decese se inregistreaza numai in Europa. Bolile profesionale sunt afectiuni…