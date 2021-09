Stigmatul pandemiei: pensionarea forțată „Nu așteptam cu nerabdare pensionarea. Puteam sa lucrez inca cinci ani”. Ca milioane de americani, Antonio Fernandez, in varsta de 64 de ani, a fost forțat sa paraseasca piața muncii mai devreme decat se aștepta – noul stigmat al pandemiei in cea mai dezvoltata economie din lume. In deceniul precedent crizei provocate de Covid, proporția […] The post Stigmatul pandemiei: pensionarea forțata first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

