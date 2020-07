Romania a intalnit Suedia in sferturile de finala ale Campionatului Mondial din 1994.Pe 10 iulie 1994, echipa nationala de fotbal a Romaniei a disputat sfertul de finala de la Campionatul Mondial din SUA, contra reprezentativei Suediei, tricolorii ratand dramatic, la loviturile de departajare, calificarea in penultimul act, unde ar fi intalnit Brazilia.Romania a fost aproape de a se impune in timpul regulamentar, dar celebrul gol al lui Keneth Andersson, din prelungiri, a impins partida la penal ...