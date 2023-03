Cel mai mare festival romanesc de schi și concert din lume nu are loc in țara ci in Franța, in inima Alpilor Francezi. Da, ați citit bine caci intre 18-25 martie, in stațiunea Les Leux Alpes, una dintre cele mai vechi stațiuni europene dedicate schiului, se va vorbi, distra și canta romanește. Festival cu un buget impresionant ce motiveaza mii de iubitori ai sporturilor montane din țara noastra ori din intreaga Europa sa spuna prezent, mai ales ca bugetul pentru partea artistica este unul impresionant. Peste 50 de artiști și instrumentiști vor anima serile de rock și electro romanesc din Alpi,…