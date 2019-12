Stiri pe aceeasi tema

- Mediul de afaceri isi doreste sa aiba un dialog cu Guvernul pentru a ajuta Romania sa-si atinga potentialul, iar ce ne doare pe noi este instabilitatea legislativa, lipsa infrastructurii si procedurile administrative complexe, a declarat, marti seara, Steven van Groningen, presedintele Confederatiei…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, le-a transmis, joi, la sediul COSR, reprezentantilor federatiilor sportive ca exista o posibilitate foarte mare ca Guvernul sa adopte o ordonanta prin care sa fie înlaturata "nedreptatea" facuta sportului prin OUG 114 si sa redea acestui…

- Steven van Groningen este cel mai longeviv sef de banca din Romania si unul dintre expatii care au cunoscut tara noastra inainte de trecerea acesteia la capitalism. Am discutat cu el despre cum arata Romania de astazi, dupa aproape 30 de ani de cand...

- Aproape 2.000 de companii cu capital romanesc si strain din diverse domenii - bunuri de larg consum, energie, ospitalitate, comert, media, publicitate etc. - cu o cifra de afaceri cumulata de aproximativ 50 miliarde de lei si peste 36.000 de angajati, au lansat Coalitia pentru Libertatea Comertului…

- Camera de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR) a premiat, joi seara, societatile comerciale cu cele mai bune rezultate in anul fiscal 2018, in cadrul celei de-a XXVI-a editii a Galei Topului National al Firmelor. Premiul de excelenta in economia romaneasca l-a primit Automobile Dacia, iar Aramis Invest…

- Autor: Petru ROMOȘAN In Romania europeana si pretins democratica se joaca o comedie „paralela” (de la „Statul Paralel”, „Deep State”) de proportii. Guvernul pesedist, condus de marioneta nereusita Viorica Dancila (a lui Liviu Dragnea, arestat, dar nu in dosarul Tel Drum), a cazut si e foarte bine ca…

- ​HP a anunțat un nou plan de restructurare care va duce la reducerea efectivelor companiei cu 7.000 - 9.000 de angajați, scrie Bloomberg. Compania are 56.000 de angajați și estimeaza ca va economisi un miliard de dolari pâna la final de 2022 datorita acestui plan de restructurare. Compania…

- In Marea Britanie sunt inregistrati 433.000 de romani, reprezentand astfel a doua cea mai mare comunitate de straini din Marea Britanie, a explicat Adina Badescu. Numarul real al romanilor, cert, mai mare, a adaugat ea. "O iesire fara acord e cel mai plauzibil scenariu acum. Guvernul britanic…