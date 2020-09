Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Hagi a fost printre cei mai buni jucatori ai lui Glasgow Rangers in partida pe care echipa sa a remizat-o pe terenul lui Hibernian, scor 2-2. Atacantul roman a dat pasa decisiva la al doilea gol al echipei sale, marcat de Artfield. In plus, a demonstrat ca este cel mai creativ fotbalist al echipei…

- Atacantul roman Liviu Antal a marcat golul echipei Zalgiris Vilnius, invinsa in deplasare de formatia norvegiana Bodoe/Glimt cu scorul de 3-1, joi seara, in turul al doilea preliminar al Europa League la fotbal. Scandinavii au deschis scorul in min. 20, iar Antal a egalat in min. 26. Fotbalistul roman…

- Hamilton a terminat meciul in zece oameni, Scott McMann primind al doilea cartonas galben. Internationalul roman Ianis Hagi a marcat primul sau gol in acest sezon al campionatului de fotbal al Scotiei, in meciul castigat de Glasgow Rangers cu scorul de 2 0, in deplasare, cu Hamilton Academical, sambata,…

- Internationalul roman Ianis Hagi a marcat primul sau gol in acest sezon al campionatului de fotbal al Scotiei, in meciul castigat de Glasgow Rangers cu scorul de 2-0, in deplasare, cu Hamilton Academical, sambata, in etapa a sasea. Hagi, care venea dupa evolutii criticate in acest inceput…

- Fotbalistul roman Ianis Hagi a jucat doar din minutul 86 in victoria lui Glasgow Rangers, 2-0 acasa cu Kilmarnock, sambata, in etapa a 5-a a campionatului Scotiei. Titular in primele patru etape, Ianis Hagi a fost introdus de antrenorul Steven Gerrard in locul lui Ryan Kent, cel care a punctat in minutul…

- Glasgow Rangers s-a impus in etapa a cincea a campionatului din Scotia, scor 2-0, pe propriul teren, contra lui Kilmarnock. Dupa acest meci, formatia pregatita de Steven Gerrard revine pe primul loc in campionat, cu 13 puncte. Dar pentru Ianis Hagi nu sunt deloc motive de sarbatoare. Internationalul…

- Ianis Hagi are un start de sezon de coșmar in Scoția. Și toata lumea pare sa iși fi pierdut increderea in internaționalul roman. Inclusiv fanii lui Glasgow Rangers și fostele legende ale clubului. In partida contra celor de la Livingston, Ianis Hagi a fost titularizat din nou de Steven Gerrard. Asta…

- Fotbalistul roman Ianis Hagi a marcat un gol pentru Glasgow Rangers, care a invins-o pe Olympique Lyon cu scorul de 2-0, joi seara, in deplasare, intr-un meci amical. Vicecampioana Scotiei a deschis scorul prin autogolul lui Marcelo (20), acesta devansandu-l in interventie pe mijlocasul…