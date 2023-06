Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Musicum Adolescentia, in parteneriat cu administrația locala, organizeaza un super concert "Zambete pe portativ" cu arii celebre din opera, opereta, musical, muzica de film și muzica Disney, la Casa Tineretului, duminica, 18 iunie 2023. Vor canta pentru public orchestra PRO NOBILE și soliștii…

- Marți, 20 iunie, de la ora 20, la Filarmonica Banatul va avea loc un concert de neratat alaturi de Steve Hackett, chitaristul celebrei trupe Genesis, cel mai important artist rock care viziteaza Timișoara, in anul de Capitala Europeana a Culturii. In concertul de la Timișoara, artistul va canta acompaniat…

- Marți, 20 iunie, de la ora 20:00, in Parcul Rozelor, va avea loc un concert in care cap de afis este chitaristul Steve Hackett, fost membru al celebrei trupe Genesis. El va canta alaturi de trupa maghiara Djabe, iar in deschidere va performa grupul timișorean VanDerCris, condus de Horea Crișovan. Hackett…

- Alexandra Ungureanu a caștigat „Bravo, ai stil!”, in 2020, iar de atunci viața ei s-a schimbat total. Gazda a emisiunii „Duet cu Alexandra”, difuzata in fiecare sambata, de la ora 14:00, la Kanal D2, a vorbit despre noutațile din viața profesionala și a dezvaluit care este regretul ei.„E adevarat, simt…

- Consiliul Judetean Salaj va invita duminica, 30 aprilie 2023, la Gradina Zmeilor, pentru a participa la sarbatoarea anuala a primaverii de pe Valea Almașului – FATA CATANII, ediția a II-a. ???????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????: 12.30 – Deschiderea…

- Casa de Cultura a Municipiului Timișoara a anunțat ca, pentru buna desfașurare a Rugii cartierului Blașcovici, care are loc duminica, circulația va fi restricționata pe doua strazi din zona. Astfel, comisia de circulație de la nivelul municipiului Timișoara a aprobat inchiderea traficului rutier, in…

- N.D. Teatrul ploieștean reediteza și in 2023 seria acțiunilor organizate anul trecut cu o saptamana inainte de Paște. Astfel, in perioada 7-9 aprilie a.c., pe aleea pietonala din fața Teatrului „Toma Caragiu” va avea loc cea de-a doua ediție a Targului de arta stradala de Florii. Evenimentul este organizat…

- Formația Bega Blues Band va susține un concert extraordinar care marcheaza 40 de ani de existența a grupului, evenimentul urmand sa se desfașoare la Filarmonica Banatul din Timișoara, in data de 30 aprilie, de la ora 19. Muzicienii vor fi acompaniați pe scena de catre Orchestra Facultații de Muzica…