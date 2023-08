Sterilizatoare UV pentru Clinici și Cabinete Medicale Clinicile și cabinetele medicale acorda o atenție deosebita curațeniei și igienizarii instrumentelor, obiectelor și suprafețelor cu care pacienții și personalul intra in contact, insa un pericol nevazut este reprezentat de aerul care circula in incaperi. Folosit in comun de persoane sanatoase și persoane cu diferite afecțiuni, aerul din interiorul unitaților medicale este mediul in care se dezvolta multe microorganisme daunatoare. Daca pentru echipamentele medicale și suprafețe se folosesc dezinfectanți chimici puternici și se face o igienizare periodica frecventa, dezinfecția aerului are nevoie… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Soluția simpla care ajuta plantele sa reinviePotrivit fasingur .ro, mai intai eliminam frunzele uscate, astfel incat sa asiguram un mediu curat pentru dezvoltarea plantei. Astfel, afanam pamantul pentru a permite oxigenarea corespunzatoare.Pentru a susține recuperarea plantelor intr-un mod eficient,…

- Soluția simpla care ajuta plantele sa reinviePotrivit fasingur .ro, mai intai eliminam frunzele uscate, astfel incat sa asiguram un mediu curat pentru dezvoltarea plantei. Astfel, afanam pamantul pentru a permite oxigenarea corespunzatoare.Pentru a susține recuperarea plantelor intr-un mod eficient,…

- In ciuda recomandarilor de pretutindeni, nu exista nicio dovada științifica ce atesta ca 10.000 de pași efectuați zilnic reprezinta ținta ideala pentru sanatate sau scadere in greutate. Acest numar „magic” este unul aleatoriu, care a aparut in urma unei campanii publicitare in urma cu zeci de ani.Deși…

- In ciuda recomandarilor de pretutindeni, nu exista nicio dovada științifica ce atesta ca 10.000 de pași efectuați zilnic reprezinta ținta ideala pentru sanatate sau scadere in greutate. Acest numar „magic” este unul aleatoriu, care a aparut in urma unei campanii publicitare in urma cu zeci de ani.Deși…

- Alimentul care ne face mai deștepți. Poate fi folosit in diverse feluri de mancareCateva alimente, printre care semințele de orice fel, fac minuni pentru creier. Recomandarea vine de prof.dr. Vlad Ciurea care spune ca acestea favorizeaza procesele cerebrale. Pot fi consumate in diverse feluri de…

- Daca doriți sa va creșteți vizibilitatea online și sa atrageți mai mult trafic pe site-ul dvs. web, atunci ar trebui sa luați in considerare utilizarea advertorialelor pentru a va ajuta sa va atingeți obiectivele SEO. Advertorialele sunt un tip de publicitate care combina puterea atat a marketingului…

- Temperaturile caniculare din ultima vreme solicita organismul oamenilor la masuri adaptive care trebuie compensate, a explicat, la TVR INFO, dr. Radu Țincu, medic primar Anestezie Terapie Intensiva, Spitalul de Urgenta Floreasca, Bucuresti.

- Topul melodiilor pe care CIA le-a folosit pentru torturarea prizonierilor: Cele 10 cele mai chinuitoare cantece, puse 24 de ore din 24Referenul repetat al unei melodii poate deveni o adevarata tortura acustica, iar CIA nu s-a temut niciodata sa aplice aceasta metoda. CITESTE SI 'A venit timpul'…