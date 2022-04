Sterilizarea cateilor, solutia umana care previne inmultirea lor pe strazi Cu totii ne-am lovit de problema cateilor fara stapan. Daca pentru un caine iubit de o familie, curtea sau apartamentul in care sta reprezinta casa si locul in care se simte in siguranta, pentru un caine fara stapan, casa este reprezentata de strada. Strada este un mediu vitreg pentru orice animal. Multi catei ai strazii se imbolnavesc din cauza lipsei de mancare, sunt raniti in lupte cu alti caini sau sunt calcati de masini, viata lor fiind o uriasa provocare. Singura solutie viabila, adoptata de numeroase alte tari si foarte eficienta este sterilizarea sau castrarea patrupedelor cu sau fara… Citeste articolul mai departe pe stiritimis.ro…

Sursa articol si foto: stiritimis.ro

