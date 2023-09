Stephen Sanchez a lansat albumul “Angel Face”

Stiri pe aceeasi tema

- Formatia The Rolling Stones a anuntat lansarea primului sau album cu piese originale dupa o pauza de 18 ani, miercuri, la teatrul Hackney Empire din estul Londrei, ocazie cu care a prezentat si primul single de pe acest album, piesa "Angry", transmite Reuters."Ne aflam aici sa va prezentam noul nostru…

- Jon Batiste a lansat albumul “World Music Radio”. Proiectul este insoțit de videoclipul piesei remarcabile, „Uneasy”, cu Lil Wayne, care iși arata abilitațile la chitara și canta un vers din cantec. Jon Batiste se adancește in intrebarea profunda: Nu toata muzica, in esența, este muzica mondiala? Inspirandu-se…

- Proiectul privind construcția drumurilor și trotuarelor in localitațile din UTA Gagauzia se extinde de la o zi la alta. Echipa lui Ilan Șor și a bașcanului Evghenia Guțul a dat startul renovarii trotuarelor in satul Etulia, localitatea de baștina a noului guvernator. Guțul a promis ca lucrurile bune…

- Solista timișoreanca Amalia Gaița a lansat albumul Mimosa care poate fi ascultat și pe platformele de streaming. „Mimosa” e pe streaming, iar eu sunt in vacanța. Prima dupa mult timp. Ma tot gandesc, ce an plin! Acum ca vad albumul online, traiesc un fel de revelion. Trec in anul Mimosei, sub semnul…

- Ministerul Sanatatii anunta, luni seara, ca a lansat in dezbatere publica proiectul de Hotarare a Guvernului privind aprobarea Strategiei nationale de vaccinare in Romania pentru perioada 2023 – 2030. Institutia precizeaza ca, in perioada 2009 – 2020, acoperirile vaccinale impotriva difteriei, tetanosului,…

- Stephen Sanchez este un trubadur din Nashville, TN. Single-ul sau „Until I Found You” a primit dublu disc de Platina și a ajuns un top 10 radio T40, top 3 AAA + #1 Billboard Hot Rock și Alternative. O stea in ascensiune, Stephen a strans deja peste 1 miliard de ascultari globale. Acum, Stephen lanseaza…

- Directorul general al OpenAI, Sam Altman, a lansat luni proiectul de criptomoneda Worldcoin, a carui oferta de baza este World ID, pe care compania il descrie drept ”un pasaport digital”, pentru a dovedi ca detinatorul sau este un om real, nu un bot AI, transmite Reuters.Pentru a obtine un ID mondial,…

- Lauren Spencer Smith a lansat albumul de debut “Mirror”. Proiectul conține 15 cantece personale, profund emoționante, care ofera ascultatorilor o privire autobiografica asupra vieții lui Lauren. Titlul Mirror este intim și deliberat: „Lucrez la acest album de ani de zile. A fost cu mine prin atat de…