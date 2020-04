Stiri pe aceeasi tema

- Conf. Dr. Molnar Geza susține ca vom avea doua varfuri ale pandemiei de coronavirus.”Acum, cu 576 de cazuri cunoscute, trebuie sa ținem cont ca testarile sunt ramase in urma. Din cei peste 5.000 de carantinați și cei peste 72.000 de la domiciliu, la un calcul, fara nicio dicuție, daca am face in aceasta…

- Antreprenorii trebuie sa depuna documente care sa ateste o scadere a incasarilor cu un procent de minim 40% fața de perioada similara a anului precedent solicitarii. Și sunt valabile pentru anumite sectoare. Spre exemplu transport, turism horeca. ”Sunt pachete care sustin companiile sa-si continua activitatea,…

- Bilanțul celor depistați cu COVID-19 a crescut, in ultimele 24 de ore, in Romania. Informații despre starea de sanatate a pacienților a oferit, la Realitatea PLUS, Nelu Tataru, secretar de stat in Ministerul Sanatații.”S-au pozitivat 19 teste in ultimele 24 de ore. Aceste persoane au fost carantinate.…

- Wuhan, orașul din China in care a fost identificat pentru prima ora COVID-19 inca se confrunta cu o epidemie severa, pe fondul transmiterii locale a virusului, au spus oficialii chinezi din metropola intr-o conferința de presa care a avut loc duminica, relateaza...

- Romania este afectata de pandemia de coronavirus care a cuprins intreaga lume, fiind decretata stare de urgența de președintele Klaus Iohannis. Romanii sunt nevoiți sa stea cat mai mult in case, sa evite locurile publice și adunarile cu peste 50 de persoane pentru a fi in siguranța și pentru ca virusul…

- Magistrații Judecatoriei Ploiești revin asupra deciziei de a judeca doar cauzele urgente și anunța ca judeca dosarele in mod normal, dar cu numar redus de ore, potrivit mediafax.Deși inițial magistrații Judecatoriei Ploiești au decis pana in data de 23 martie sa se judece doar cauzele urgente,…

- Noi masuri pentru sprijinirea cetațenilor pe fondul pandemiei de Coronavirus: Primarul Catalin Cherecheș solicita Guvernului prelungirea termenului de plata cu reducere a impozitelor și taxelor locale In contexul apropierii termenului de plata cu bonificație a impozitelor și taxelor locale, dar și…

- Carti de Albert Camus, Stephen King, Saramago si un SF de Dean Koontz au devenit cartile momentului dupa izbucnirea epidemiei provocate de noul coronavirus.Romanul „Ciuma” al lui Albert Camus cunoaste un moment de succes inedit la cititori la saptezeci si trei de ani de la lansarea cartii,…