Stephen King a căzut în plasa a doi comedianţi ruşi plătiți de Gazprom. „Mi-e jenă” Celebrul autor american de romane horror Stephen King a intrat in grupul celebritatilor care au cazut victime unui apel video fals cu oficiali din Ucraina, parte dintr-o serie de farse puse la cale de duoul de comedie rus Vovan si Lexus, informeaza DPA. Folosind tehnologia deep fake, comedianții ruși l-au facut sa creada pe Stephen King ca sta de vorba cu presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. „Mi-e jena. Dar se pare ca nu am fost singurul”, a scris King pe Twitter joi seara, dupa o pretinsa convorbire video cu presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, potrivit ziarului Portland Press Herald,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

