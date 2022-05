Dosarul in care Ion Radoi, liderul sindical de la metrou, a fost trimis in judecata de DNA conține referiri nervoase ale politicienilor la ziariști. Oamenii lui Ion Radoi, liderul sindical de la metrou, erau atat de suparați pe ministrul Catalin Drula incat discutau cum sa tocmeasca rackeți ca sa-l lichideze . Unul dintre ei propune asta, se poate interpreta ca la furie, altul spune ca nici in gluma sa nu mai vorbeasca despre așa ceva, pentru ca erau inregistrați. Procesul lichidarii spațiilor comerciale de la metrou, de unde inclusiv familia lui Radoi a luat 250.000 de euro, susțin procurorii…