Stiri pe aceeasi tema

- Magistrații Tribunalului Suceava au admis propunerile inaintate de procurorii DNA – Serviciul Teritorial Suceava și au dispus arestarea pentru 30 de zile in cazul a zece persoane, dintre cele 11 reținute inițial. A scapat de arestul preventiv Daniela Dornescu, economist in cadrul Compartimentului de…

- Dat in urmarite internaționala inca din vara acestui an, Ionuț Costea, fost președinte al Eximbank, cumnatul lui Mircea Geonaa, a pierdut și ultima cale de atac in dosarul in care a fost condamnt la 6 ani de inchisoare pentru luare de mita. Luni, Inalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul…

- Fostul premier Florin Cițu anunța ca nu-și va da demisia din grupul parlamentar PNL. „Am spus ca daca aș fi avut funcții in Partidul Național Liberal, bineințeles ca aș fi renunțat, dar nu am nicio funcție. Sunt doar senator PNL”, a declarat Florin Cițu, luni, la Parlament. Intrebat daca va ramane in…

- Comisia de Munca din Camera Deputaților a dat aviz favorabil pe noua lege a pensiilor, inclusiv cu votul liberalilor, care in aceasta dimineața, in ședința de partid, amenințau ca sunt in continuare impotriva acestei legi, care prevede creșteri substanțiale la anul, cand „salariile și pensiile viitoare…

- Monica Macovei a fost trimisa in judecata pentru vatamare corporala din culpa, in urma accidentului de acum un an din Mangalia, cand a intrat pe contrasens si a lovit un motociclist. Asta deși fostul ministru al Justitiei a incercat sa plaseze vinovația la motociclist. Aceasta spunea ca el circula foarte…

- Cristian Pluta, directorul adjunct al ASSMB (Administrația Spitalelor din București) reținut luni de DNA pentru luare de mita, ii propusese șefei sale, Oana Sivache, sa imparta mita de sute de mii de euro pe care o incasa, releva stenograme cu interceptari din dosarul penal. Pluta i-a oferit directoarei…

- Cristian Pluta, directorul adjunct al ASSMB (Administrația Spitalelor din București) reținut luni de DNA pentru luare de mita, ii propusese șefei sale, Oana Sivache, sa imparta mita de sute de mii de euro pe care o incasa, releva stenograme cu interceptari din dosarul penal. Pluta i-a oferit directoarei…