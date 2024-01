Stellantis, Volkswagen, Mercedes… Se clatină industria auto? Constructorii de echipamente planuiesc sa concedieze mii de oameni, Mercedes vrea sa vanda toate reprezentanțele sale germane, iar Stellantis așteapta rezultatele voturilor europene și americane inainte de a-și adapta strategia. Anul 2024 a inceput cu dreptul, dar nu neaparat așa cum sperau distribuitorii și investitorii din industria auto. Cele mai multe dintre marile anunțuri au […] The post Stellantis, Volkswagen, Mercedes… Se clatina industria auto? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

