Stiri pe aceeasi tema

- FCSB - DINAMO 2-1. Neluț Roșu, unul dintre liderii „cainilor”, considera ca el și colegii sai i-au tratat cu mult prea mult respect pe adversari in derby-ul de sambata seara, pierdut de roș-albi la limita. Mijlocașul lasa de ințeles ca dinamoviștii au inceput derby-ul cu o atitudine de echipa mica. …

- Cand statuile Istoriei Naționale sunt printre fiare vechi, vin alții și iși ridica propriile statui; ale stapanirii. Așa se ridica Brukenthal, Bethlem, Kolcsey…așa vine Viktor Orban cu Laszlo Tokes la Baile Tușnad, așa sunt chemate in instanța Crucile Eroilor. Așa ne este luata Libertatea, Istoria.…

- CARAS-SEVERIN – Formula in care va avea loc aceste lucru va fi decisa, desigur, de rezultatul alegerilor de anul viitor! E convingerea exprimata de Alina Gorghiu, in calitate de senator si vicepresedinte PNL, in cadrul conferintei de presa sustinute la Resita, alaturi de Marcel Vela, liderul filialei…

- Actorul Victor Rebengiuc face din nou afirmații tranșante despre clasa politica romaneasca. Acesta critica actuala „garnitura” de politicieni, din fruntea Guvernului. Marele actor nu este la ieșire publica legata de clasa politica din Romania. El s-a implicat activ in viața civica și inainte de 89 și…

- Actorul Victor Rebengiuc face din nou afirmații tranșante despre clasa politica romaneasca. Acesta critica actuala „garnitura” de politicieni, din fruntea Guvernului. Marele actor nu este la ieșire publica legata de clasa politica din Romania. El s-a implicat activ in viața civica și inainte de 89 și…

- Niciun securist nu a fost pana acum judecat și condamnat in Romania pentru fapte de poliție politica. Țineți minte aceasta statistica a nimicului. In cei 33 de ani scurși de la Revoluția romana, judecatorii și procurorii romani s-au ambiționat, cu o incapațanare demna de o cauza mai buna, sa mențina…

- Circalau cu iz politic la Romania TV . Protagoniști: Gigi Becali și Florentin Pandele, soțul Gabrielei Firea. Adica finii latifundiarului din Piperea. Postul TV relateaza ca dupa ce echipa finanțata de Primaria Voluntari a votat impotriva propunerilor lui legate de eliminarea regulii jucatorului U21…