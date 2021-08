Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Boureanu și Laura Dinca au trait o frumoasa poveste de dragoste timp de 6 ani și toata lumea aștepta ca cei doi sa faca pasul cel mare. Afaceristul a facut primele declarații și a confirmat desparțirea. Reacția lui vine la cateva zile dupa ce Monica Tatoiu a lasat sa se ințeleaga ca aceștia…

- Irinel Columbeanu (64 de ani) Oana Cojocaru (24 de ani) s-au desparțit dupa trei ani de relație. Cei doi s-au cunoscut pe litoral, pe vremea cand bruneta defila pe podiumul Top Model Romania și, deși nimeni nu a crezut in relația lor, au reușit sa aiba o poveste frumoasa de dragoste timp de trei ani.…

- Soția barbatului ucis in Constanța rupe tacerea. Femeia a fost audiata de catre oamenii legii și a declarat ca barbatul care a dat buzna peste ei in casa ar fi spus ca soțul ei ar fi avut o aventura cu iubita lui. Se pare ca motivul crimei are la baza razbunarea, din moment ce criminalul a violat-o…

- Culița Sterp a fost unul dintre cei mai puternici concurenți de la „Survivor Romania”. Din pacate, artistul a fost descalificat recent, dupa ce a refuzat sa intre pe teren alaturi de colegii lui, pe motiv ca vrea sa ajunga la iubita insarcinata. Drept urmare, acesta a parasit Republica Dominicana, iar…

- Lora dezvaluie acum, la aproximativ cinci ani de relație cu Ionuț Ghenu, ca ei nu se grabesc sa devina soț și soție, vor face nunta la un moment dat. Nu au programat-o inca.„Se va intampla cu siguranta, insa nu am stabilit nici acum o data. Este un eveniment frumos, dar nu unul care face diferenta pentru…

- Gabi Badalau și Bianca Dragușanu s-au desparțit. In ultimele zile aparusera zvonuri cum ca relația dintre cei doi s-a racit considerabil. De curand, fostul soț al Claudiei Patrașcanu a confirmat separarea de Bianca. „Intr-adevar, am avut o relație cu Bianca. Toata lumea știe, nu este nimic de ascuns.…

- Irinel Columbeanu și iubita Oana s-au desparțit dupa aproximativ trei ani de relație. Ea a fost cea care a facut primele declarații despre separarea de afacerist. Fiecare a luat-o pe drumul lui. In urma cu mai mulți ani, pe cand locuia in vila din Izvorani, Irinel Columbeanu surprindea cu noua relație.…

- Hagi are ”nora” machedoanca. Ianis, moștenitorul sau duce tradiția familiei sale cu origini aromane mai departe. Jucatorul de la Glasow Rangers este indragostit lulea de o frumoasa, tot aromanca. Pe numele sau Elena, constanțeanca șatena, cu trup de manechin, nu s-a mutat inca in Scoția deoarece este…