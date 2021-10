Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Cițu a fost demis astazi, iar președintele Romaniei, Klaus Iohannis, este așteptat sa convoace la consultari partidele parlamentare, care ar putea avea loc joi. USR PLUS a transmis ca de acum alegerea este simpla pentru PNL. „Florin Cițu a fost demis. Toți parlamentarii USR PLUS au votat pentru…

- „Drum bun, domnule Cițu! O țara intreaga a stat blocata in demisia dumneavoastra și iata ca, astazi, demiterea a avut loc”, a fost primul mesaj transmis de Dacian Cioloș, președintele USR-PLUS, dupa ce Guvernul Cițu a cazut cu 281 de voturi „pentru”. Cioloș cheama PNL la negocieri pentru formarea noului…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a transmis, vineri, printr-o postare pe Facebook, ca premierul Florin Citu se pregateste "sa mai faca o mare marsavie", si anume sa dea iar bani din Fondul de Rezerva al Guvernului exclusiv unor localitati cu primari PNL, si l-a amenintat pe presedintele Klaus Iohannis…

- USR PLUS reitereaza sambata ca a luat deja o decizie in unanimitate – nu poate guverna cu Florin Citu premier. „Aceasta decizie nu se va schimba, indiferent cate minciuni incearca sa raspandeasca „echipa castigatoare”. Vrem reforme pe bune, nu participarea la guvernare de dragul puterii, acceptand orice…

- USR PLUS reitereaza ca a luat deja o decizie in unanimitate – nu poate guverna cu Florin Citu premier. „Aceasta decizie nu se va schimba, indiferent cate minciuni incearca sa raspandeasca „echipa castigatoare”. Vrem reforme pe bune, nu participarea la guvernare de dragul puterii, acceptand orice fel…

- Jurnalistul Sebastian Zachmann, realizator al emisiunii Insider Politic de la Prima TV, relateaza ca un lider PSD i-a spus ca PSD vrea sa-l tina pe Citu cat mai mult in functia de premier. “Citu trebuie impaiat si tinut la guvern”, i-a spus PSD-istul lui Zachmann. „Un lider social-democrat mi-a spus…

- Dacian Cioloș transmite un mesaj de incurajare colegilor din USR PLUS care au fost dați afara din administrație de Florin Cițu. „Nu ați facut nimic greșit! Dimpotriva, sunteți victime ale unui prim-ministru care abuzeaza de o funcție pe care o ocupa și cu voturile noastre și cu care de ceva vreme nu…

- Semnal clar de la Cotroceni. „Premierul meu" are in continuare susținerea lui Klaus Iohannis deși a ascuns opiniei publice din Romania ca are o condamnare la activ, adica e penal, potrivit definițiilor președintelui. Klaus Iohannis și Florin Cițu au participat duminica impreuna la ceremonia…