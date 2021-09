Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justiției, Stelian Ion, spune din nou ca a primit doar o copie a ordonanței privind Programul „Anghel Saligny”, din cauza caruia a izbucnit un scandal in coaliție, și da vina pe o „eroare” produsa la Ministerul Dezvoltarii, in condițiile in care ministrul Cseke Attila a spus ca originalul…

- Premierul Florin Citu a declarat, miercuri, ca originalul ordonantei privind Programul National de Investitii "Anghel Saligny" a fost transmis Ministerului Justitiei pe 25 august. "Am verificat cu ministrul Dezvoltarii. Pe 25.08 am primit copia ca a fost trimis originalul acestei ordonante…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a spus miercuri ca nu avea cum sa dea un aviz pe Programul National de Investitii „Anghel Saligny” pentru ca, pana in prezent, nu a primit proiectul in original. Ministrul Dezvoltarii, Atilla Cseke, il contrazice și spune ca programul Anghel Saligny a fost trimis pentru…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a declarat miercuri ca nu avea cum sa dea un aviz pe Programul National de Investitii "Anghel Saligny" pentru ca, pana in prezent, nu a primit proiectul in original, mentionand ca acest aviz nu trebuie privit ca un instrument politic si "orice presiuni" asupra angajatilor…

- Ministrul Justiției, Stelian Ion, a declarat miercuri ca, in cazul proiectului care a declanșat scandalul in coaliția de guvernare, originalul nu a ajuns la minister. De aceea nu a fost dat avizul, a explicat ministrul Justiției. Vicepremierul Dan Barna a declarat miercuri ca in cazul proiectului…

- Scandal intre PNL și USR-PLUS din cauza programului ”Anghel Saligny”, de 50 de miliarde de lei. Barna ameninta cu motiunea de cenzura. UPDATEScandal intre PNL și USR-PLUS din cauza programului ”Anghel Saligny”, de 50 de miliarde de lei. Barna ameninta cu motiunea de cenzura Scandal in ședința de…

- Vicepremierul Dan Barna, copresedinte USR PLUS, a declarat, miercuri, referitor la proiectul privind Programul National de Investitii "Anghel Saligny", ca este "un moment potential" de incalcare a protocolului de colaborare a coalitiei, semnat "dupa momentul Vlad Voiculescu", mentionand ca spera…

- CARAS-SEVERIN – Este vorba despre cateva noi ordonante de urgenta, una introducand un program de investitii nou, alta continuand PNDL 2, din care autoritatile pot primi bani pe directii de finantare precise! Vineri, palatul prefectural a gazduit o prezentare facuta de secretarul de stat Andrei Ungur,…