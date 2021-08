Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a afirmat marti, 10 august, la RFI, ca simte o presiune impotriva lui dupa ce a fost criticat de președintele Iohannis privind desființarea SIIJ. „Cred ca demisia, in momentul in care nu se respecta programul de guvernare, ar trebui sa și-o dea cei care nu-l respecta”,…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a afirmat, marti, ca simte o presiune impotriva sa, dar va face exact ce ii dicteaza constiinta si ceea ce crede ca este corect pentru justitie, potrivit Agerpres. Intrebat la RFI Romania daca simte ca exista o ofensiva impotriva sa, in contextul desfiintarii Sectiei…

- Klaus Iohannis a vorbit miercuri despre cum funcționeaza coaliția de guvernare, aratandu-se nemulțumit ca alianța nu a gasit formula potrivita sa se desființeze Secția de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ), iar Legile Justiției nu au fost trecute in Parlament. Iohannis este insa convins…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a precizat miercuri ca a propus solutii coalitiei de guvernare pentru a debloca situatia privind proiectul de desfiintarea a SIIJ. In plus, ministrul USR mai spune ca „legile justitiei puteau fi aprobate din luna aprilie, dupa ce Ministerul Justitiei a transmis proiectele…

- „Haideți sa ne amintim cum a aparut aceasta coaliție și cum s-au poziționat unii fața de alții cei care sunt acum impreuna. Noi am avut anul trecut campanie electorala și aproape s-au duelat in public. Deci va dați seama ca astfel de coaliție are nevoie de timp pana se rodeaza. Avand in vedere de unde…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a declarat ca se simte sustinut, atat de presedintele Klaus Iohannis, cat si de premierul Florin Citu care i-a transmis sa continue demersurile pentru desfiintarea SIIJ. Citește și: Stelian Ion anunța APOCALIPSA, din cauza pensiilor speciale ale magistraților:…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, va sustine luni, la ora 16,00, o conferinta de presa, la sediul MJ, pe tema avizului Comisiei de la Venetia asupra desfiintarii SIIJ, arata Agerpres. Comisia de la Venetia a transmis luni Ministerului roman al Justitiei un punct de vedere legat de proiectul…