- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, la finalul sedintei coalitiei, ca desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie nu se poate face decat prin consens si in continuare se cauta acel consens in coalitia de guvernare. ”Desfiintarea SIIJ nu se poate realiza decat in…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a declarat, luni, ca s-a vorbit din nou in sedinta de coalitie despre desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ), fara sa se ajunga la niciun rezultat. „Am vorbit astazi din nou despre SIIJ, a nu stiu cata oara, vom vorbi si saptamana viitoare,…

- Ieri, vicepremierul Dan Barna, copresedinte al USR PLUS, a declarat ca, in prezent, exista „un blocaj” in coalitia de guvernare, pentru ca „UDMR nu doreste desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie”, potrivit Agerpres. „Colegul meu, ministrul Justitiei, Stelian Ion, a prezentat…

- ”Stelian Ion nu e șeful coaliției, ca sa raspunda pentru eșecul din justiție”, titreaza președinta Societații Academice din Romania, Alina Mungiu-Pippidi, un comentariu publicat in ziarul Adevarul . Politologul afirma ca ministrul Justiției este folosit pe post de țap ispașitor de coaliția de la guvernare,…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion. a recunoscut faptul ca in prezent exista un blocaj pe tema desfiintarii Sectiei de Investigare a Infractiunilor in Justitie, pentru ca UDMR nu e de acord cu forma sustinuta de Guvern.

- Stelian Ion afirma, dupa punctul de vedere transmis de Comisia de la Venetia cu privire la desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie, ca ”este un aviz favorabil mult asteptat”. Ministrul Justiției cere Parlamentului sa iși asume desființarea SIIJ pentru ca tot el a inființat-o.…

- Ministrul Justiției, Stelian Ion, susține ca SIIJ (Secția de Investigare a Infracțiunilor din Justiție) o sa fie desființata cel mai probabil in aceasta vara, dupa ce primește avizul Comisiei de la Veneția. De asemenea, Stelian Ion precizeaza ca legile justiției sunt intr-o etapa avansata și anticipeaza…