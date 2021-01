Stiri pe aceeasi tema

- Cu siguranța nu ai cum sa nu o știi pe Ștefania, iubita lui Speak, cea care a mers cu artistul in experiența vieții lor de la Asia Express, acolo unde a fost și ceruta in casatorie! Ei bine, avem o noutate, asta deoarece bruneta nu mai arata deloc la fel! Cum și-a schimbat aspectul in urma cu puțin…

- Speak a izbucnit, adresand un mesaj dur carcotașilor, dupa ce presa a scris ca el și Ștefania s-ar fi desparțit. „V-ați tripat pe inelul ala…” Speak, despre absența inelului de logodna de pe mana Ștefaniei. Remarca publicului nu are legatura cu desparțirea Speak și Ștefania formeaza un cuplu de mai…

- Ștefania, frumoasa iubita a lui Speak de la „Asia Express”, și-a uimit fanii cu o apariție extrem de indrazneața. Bruneta s-a pozat fara sutien și reacția internauților a fost una pe masura.

- Acuzata de multe ori ca a apelat la medicii esteticieni pentru a-si modifica chipul, sotia lui Ștefan Banica jr. a spus adevarul. Lavinia Pirva s-a operat si a explicat ce interventie a facut. Lavinia Pirva a recunoscut ca a apelat la interventii estetice Lavinia Pirva s-a operat si a recunoscut totul…

- Spike, invitat la Marea Unire ZU 2020. Artist fenomen al anului 2019, din punctul multora de vedere, Spike lanseaza manifest dupa manifest, piese pe care daca le asculți atent, rapid te „monteaza” in actualitatea romaneasca. Este suficient sa ascultam „Manele, manele”, „Salcamii”, „Rockstar” sau, mai…

- Cristina Ștefania a fost in culmea fericirii cand și-a vazut pentru prima data noua mașina. Iubita lui Speak a reușit sa-și ia permisul de conducere la 23 de ani, iar vineri a urcat la volanul noului sau autmomobil.