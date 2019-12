Stiri pe aceeasi tema

- Socialistii din Republica Moldova au inaintat o motiune de cenzura impotriva guvernului condus de Maia Sandu, pe motiv ca proiectul privind Legea procuraturii propus de actualul guvern ar fi neconstitutional si ar contraveni normelor internationale, informeaza Radio Chisinau si Agora.md, citate de Agerpres.…

- Guvernul Maiei Sandu ar urma sa cada in zilele urmatoare. Fractiunea parlamentara a PSRM a depus o motiune de cenzura fata de Guvern. PSRM a anuntat ca nu va sprijini nici asumarea raspunderii Guvernului pentru modificarea Legii Procuraturii, dar nici oferta de ultima ora a Blocului ACUM ca Legea respectiva,…

- Blocul ACUM a propus PSRM si presedintelui Igor Dodon, pentru a iesi din „criza”, sa voteze in Parlament, in doua lecturi, modificarile la Legea procuraturii, in formula pentru care Guvernul si-a asumat raspunderea. Declaratia a fost facuta de vicepresedintele PPDA Alexandru Slusari, in cadrul unei…

- Socialistii vor decide in 72 de ore cum vor proceda si daca vor demite Guvernul. Despre aceasta a declarat, miercuri la Jurnal TV seful statului Igor Dodon. El a mentionat ca nu este multumit de decizia asumata de premierul Maia Sandu privind Legea procuraturii.

- Președintele Klaus Iohannis a spus ca le-a pregatit o surpriza liberalilor și a semnat decretul prin care a promulgat legea antibirocrație.Citește și: SONDAJ CURS - Klaus Iohannis defileaza, Dancila se menține. Dan Barna gafaie dupa ancheta Rise Project ”Astazi am venit cu o surpriza…

- Actula guvernare, sau actualul Guvern nu va putea functiona in continuare fara o alianta dintre socialisti si cei de la ACUM, in teritoriu si mai ales in Chisinau. Declaratia a fost facuta de jurnalistul Stefan Secareanu, in cadrul emisiunii Publika Report.

- Vicepreședintele PRO Romania Adrian Țuțuianu vine cu o serie de condiții supriza pe care PRO Romania le pune pentru a susține noul guvern. Practic, PRO Romania susține marile proiecte ale PSD, precum legea pensiilor sau marirea salariilor.”Suntem pentru corectarea derapajelor grave pentru…

- Copiii care nu dețin certificat de naștere și CNP vor avea acces la serviciile medicale, potrivit unui proiect de lege al deputatei independente Oana Bizgan, adoptat miercuri cu unanimitate de voturi in Camera Deputaților. Legea va intra in vigoare dupa ce va fi promulgata de președintele Klaus Iohannis.…