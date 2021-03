Stiri pe aceeasi tema

- ​1.753.520 de locuințe erau asigurate printr-o polița PAD (asigurarea obligatorie a locuinței) la finalul anului 2020 gradul de cuprindere în asigurare ajungând la 19,28%, comparativ cu 19,18% în 2019, 75% dintre polițe fiind încheiate în mediul urban, a anunțat miercuri…

- Numarul politelor active de asigurare obligatorie a locuintei (PAD) a crescut in ianuarie 2021 cu 2,75%, ajungand la aproximativ 1,77 milioane, comparativ cu 1,72 milioane de polite PAD active la 31 ianuarie 2020. La 31 decembrie 2020 erau active 1,75 milioane de polite, conform statisticilor Pool-ului…

- In calitate de Beneficiar, Consiliul Național al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Romania (CNIPMMR) implementeaza in perioada noiembrie 2019 - ianuarie 2023 proiectul “Social Entrepreneurs Nation”, proiect finanțat in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Proiectul are…

- Bogdan Oprea, paramedic și fost purtator de cuvant al lui Traian Basescu la Administrația Prezidențiala, va fi purtatorul de cuvant al ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu. Vlad Voiculescu l-a numit astazi pe Bogdan Oprea in funcția de consilier la Cabinetul Ministrului, cu atribuții de purtator de…

- Romania si Portugalia nu impartasesc doar aceeasi familie lingvistica latina, ci si viziuni similare legate de o larga serie de subiecte europene, mai ales cu privire la obiectivul consolidarii Uniunii Europene pe baza unitatii si solidaritatii, a afirmat, marti, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan…