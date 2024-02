Potrivit datelor transmise de Ministerul Economiei Forumul de Afaceri Romania – Republica Moldova s-a derulat in parteneriat cu AmCham Romania si cu sprijinul Ambasadei Statelor Unite ale Americii in Republica Moldova. Evenimentul a reunit peste 70 de lideri de companii din Romania si de peste Prut, oferind o platforma pentru discutii si networking cu privire la oportunitatile economice si de investitii. ”Forumul de Afaceri fost organizat intr-un context semnificativ, avand in vedere decizia recenta a Consiliului European, exprimata la data de 14 decembrie 2023, de a initia negocieri de aderare…