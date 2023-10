Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul apararii nationale, Angel Tilvar, a participat la Kiev, in cadrul delegației conduse de prim-ministrul Marcel Ciolacu, la Sedinta Comuna a Guvernelor Romaniei si Ucrainei.Activitatea se desfașoara la scurt timp dupa vizita oficiala in Romania a președintelui Volodimir Zelenski, context…

- Ministrul Apararii, Angel Tilvar, a discutat cu omologul sau ucrainean, Rustem Umerov,mai multe subiecte ce țin de situația razboiului, intre care și eforturile comune ale Romaniei, Turciei și Bulgariei in contracararea pericolului reprezentat de minele marine care plutesc in deriva in Marea Neagra.Ministrul…

- Romania si Ucraina vor deschide patru noi puncte de trecere a frontierei, a anunțat miercuri premierul ucrainean Denis Șmihal, la finalul unei intrevederi cu omologul sau roman, Marcel Ciolacu. Șeful guvernului de la Kiev a mai declarat ca Romania ocupa locul trei printre partenerii comerciali ai Ucrainei.

- Romania si Ucraina vor avea ''o abordare noua'' pentru a preveni atacurile rusesti cu drone asupra infrastructurii strategice a Ucrainei, la frontiera cu Romania, a declarat, miercuri, la Kiev, premierul roman Marcel Ciolacu, conform Agerpres.Acesta a subliniat ca, pana in acest moment, "nu exista…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit, marti, la Palatul Cotroceni pe omologul ucrainean, Volodimir Zelenski, cu prilejul vizitei oficiale pe care acesta o efectueaza in Romania. Cei doi șefi de stat au semnat ridicarea relației dintre cele doua țari la nivel de parteneriat strategic. Romania și Ucraina…

- Klaus Iohannis, Marcel Ciolacu, Nicolae Ciuca și Alfred Simonis sunt doar cațiva dintre oamenii politice pe care ii va intalni președintele Ucrainei in vizita sa in Romania. Vizita este programata sa aiba loc maine și va dura o zi. De asemenea, Volodimir Zelenski va avea și un discurs in fața plenului…

- Actul a fost publicat de autoritațile ucrainene pe 4 septembrie 2023 și recompenseaza "contribuția personala semnificativa la consolidarea cooperarii interstatale, sprijinirea suveranitații statului și integritații teritoriale a Ucrainei, popularizarea statului ucrainean in lume", relateaza Ziare.com.Distincția…

- Premierul Romaniei și cel al Ucrainei, Marcel Ciolacu și Denis Șmighal, au semnat astazi, la București, o declarație politica privind intensificarea cooperarii dintre cele doua state pentru a facilita tranzitul marfurilor ucrainene pe teritoriul Romaniei. Au fost incheiate, de asemenea, doua acorduri…