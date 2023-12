Ștefan Bănică și fiica lui, moment emoționant pe scena de la Sala Palatului. Violeta a cântat la pian: „Îl iubesc pe tata” Violeta, fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Banica, a urcat pe scena de la Sala Palatului alaturi de tatal ei și a cantat la pian. Artistul a inceput seria concertelor de Craciun.Cei care au participat la concertul aniversar de Craciun al lui Ștefan Banica au avut șansa sa o vada pe scena și pe fiica artistului. Violeta a cantat la pian, iar tatal ei era extrem de mandru de ea. Emoțiile au fost foarte mari pentru amandoi, insa momentul a fost unul spectaculos, iar publicul i-a aplaudat minute inșir.Acompaniat de fiica sa la pian, Ștefan Banica a cantat versurile emoționante: „Mi-aș dori sa te… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

