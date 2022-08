Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici (17 ani) a cucerit medalia de aur in proba de 100 de metri liber la Campionatele Europene de la Roma. Romanul a stabilit un nou record mondial, cu timpul de 46,86 secunde. Jurnaliștii Gazetei, Roxana Fleșeru și Raed Krishan, se afla la Roma, și transmit cele mai importante știri de la…

- David Popovici impresioneaza la Campionatele Europene de la Roma și s-a calificat in finala probei de 100 m liber, dupa ce a doborat recordul european (46.98). Sportivul in varsta de doar 17 ani s-a apropiat și de cel mai bun timp din istorie, iar Cesar Cielo Filho a reacționat pe Instagram.

- David Popovici a inceput perfect Campionatele Europene de natație de la Roma. Sportivul nostru s-a calificat fara emoții in semifinalele probei de 100 metri liber, dupa un timp fabulos, 47,20 secunde, record al competiției. David Popovici are in plan 3 medalii la Europenele de inot din capitala Italiei.…

- David Popovici a avut o preformanța spectaculoasa la Campionatele Europene de natație pentru juniori, care s-au desfașurat la Otopeni. Sportivul de 17 ani supranumit „Racheta” a obținut nu mai puțin de 5 medealii pentru Romania.

- Sportivul roman David Popovici a castigat, vineri, inca o medalia de aur la Campionatele Europene de inot pentru juniori de la Otopeni, el impunandu-se in finala probei de la 50 m liber masculin cu timpul de 22sec16/100.

- David Popovici, 17 ani, isi mentine hegemonia europeana in proba de 200 metri liber la juniori, dupa s-a impus miercuri, 6 iulie, in finala desfasurata la Campionatele Europene de inot de la Otopeni si a adus a doua medalie de aur delegatiei Romaniei , dupa cea de la stafeta masculin 4×100 metri liber.…

- David Popovici a transmis un mesaj pe contul sau de Instagram, dupa ce a observat ca au aparut mai multe conturi false cu numele sau, pe TikTok. Sportivul a anunțat ca nu deține niciun cont pe aceasta platforma.

- David Popovici a obținut luni medalia de aur la Campionatele Mondiale de natație de la Budapesta, dupa ce a triumfat in proba de 200 de metri liber. Cu un timp de 1,43:21, sportivul de 17 ani a stabilit, totodata, un nou record mondial pentru juniori, batand recordul atins tot de el, ieri.Sportivul…