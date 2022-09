Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, i-a trimis sambata o telegrama de felicitare lui Charles al III-lea dupa proclamarea sa oficiala ca monarh al Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord si al altor 14 tari din Commonwealth, transmite EFE, potrivit Agerpres. “Majestatea Voastra:…

- Vicepreședintele Statelor Unite, Kamala Harris, a semnat vineri, la ambasada britanica din Washington, o carte de condoleanțe pentru Regina Elisabeta a II-a. Harris a fost insoțita de soțul ei, Doug Emhoff, care a semnat și el cartea. Elisabeta, cel mai longeviv monarh al Marii Britanii și o prezența…

- Charles al III lea este proclamat oficial ca nou rege sambata, la Palatul St James din Londra, de catre Consiliul de Ascensiune, un organism ceremonial istoric care se reuneste pentru a desemna pe fiecare dintre noii monarhi ai Regatului Unit, informeaza Agerpres.roMii de oameni s au adunat in fata…

- Presedintele rus Vladimir Putin nu preconizeaza sa asiste la funeraliile reginei Elisabeta a II-a, care ar urma sa aiba loc in circa 10 zile la Londra, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, transmite AFP. „Optiunea (deplasarii sale) nu este avuta in vedere”, a afirmat…

- Cum are trebui numit in limba romana noul rege al Marii Britanii? Profesorul universitar iesean Codrin Liviu Cutitaru a oferit un raspuns pe pagina personala de Facebook. "Vad ca se face mult caz (pe forumuri si prin televiziuni) de cum ar trebui numit, in limba romana, noul rege al Regatului Unit -…

- Vladimir Putin a transmis condoleante Regatului Unit dupa decesul Reginei Elisabeta a II-a. Mesajul liderului de la Kremlin a surprins pe toata lumea, dupa ce recent propaganda rusa vorbea despre cat de ușor ar putea șterge Rusia de pe harta Marea Britanie. Intr-un mesaj catre noul rege, Charles al…

- Președintele Biden a semnat o proclamație prin care steagurile de la Casa Alba (și alte cladiri federale) vor cobori in berna ca semn de respect pentru Regina Elisabeta. Ele vor ramane așa pana la inmormantarea ei. Biden, care a intalnit-o pe regina pentru prima data ca senator in 1982, i s-a spus despre…