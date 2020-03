Stiri pe aceeasi tema

- CFR Calatori suspenda temporar circulatia unor trenuri in trafic international, fiind vorba de garnituri care circula pe relatia cu Bulgaria, pe relatia cu Ungaria prin Episcopia Bihor si cu Republica Moldova prin Ungheni. Decizia a fost luata pentru combaterea raspandirii infectiei cu Covid-19 si…

- CFR Calatori suspenda temporar circulatia unor trenuri internationale cu destinatiile Bulgaria, Ungaria si Republica Moldova, in vederea combaterii raspandirii infectiei cu Covid-19, informeaza compania intr-un comunicat remis luni. Incepand de marti, 17 martie, de comun acord cu administratia feroviara…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca incepand de luni se instituie starea de urgenta pe teritoriul Romaniei pentru 30 de zile. “Incepand de astazi se instituie starea de urgenta pe intreg teritoriul Romaniei pentru o pentru o perioada de 30 de zile”, a spus seful statului la Palatul Cotroceni. Școlile…

- Ce inseamna decretarea „starii de urgenta” ? Cine preia puterea in Romania!Se poate suspenda temporar mass-media! Ordonanta de urgenta nr. 1/1999 „privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta” reglementeaza aceste masuri : Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo START OFERTE…

- Șapte state europene au decretat stare de urgența pentru a putea obține parghii mai eficiente in gestionarea crizei de coronavirus care se raspandește rapid pe intregul continent. Spania, Italia, Slovacia, Ungaria, Cehia și Bulgaria au apelat la aceasta masura pentru ca autoritațile sa aiba o capacitate…

- Parlamentul Bulgariei a votat vineri in unanimitate pentru declararea starii de urgenta pana la 13 aprilie pentru a contracara raspandirea coronavirusului, dupa ce numarul cazurilor confirmate a crescut la 23, potrivit Reuters.Starea de urgenta prevede interzicerea calatoriilor spre si dinspre tarile…

- Avand in vedere prevederile Hotararii nr.7/10.03.2020, art.3, a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, activitatea Cinematografului „București” se suspenda pana la noi ordine, in perioada 11-31.03.2020, cu posibilitatea de prelungire a duratei, in funcție de evoluția fenomenului COVID 19.…