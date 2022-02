Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura generala din Texas a dat in judecata Facebook, luni, acuzand ca gigantul retelelor sociale a incalcat protectia vietii private prin tehnologia de recunoastere faciala care a colectat datele biometrice a milioane de texani fara consimtamantul acestora, transmite Reuters, citat de news.ro.…

- Facebook va trebuie sa raspunda in instanța pentru ca obtine fara consimtamant informatii biometrice din fotografii si videoclipuri incarcate de utilizatori, dezvaluie informatiile altora si nu le distruge intr-un timp rezonabil, potrivit solicitarii depuse in instanța de statul american Texas, relateaza…

- Vanzarile de proprietati imobiliare in metaverse au depasit 500 de milioane de dolari anul trecut si s-ar putea dubla in 2020, potrivit investitorilor si firmelor de analiza, transmite CNBC. Vanzarile imobiliare pe cele patru mari platforme metaverse au atins 501 milioane USD in 2021, potrivit MetaMetric…

- The New York Times luni ca a achiziționat Wordle, un site de jocuri de cuvinte. Acesta a avut in ultima perioada de timp explozie de popularitate. Prețul tranzacției nu a fost dezvaluit. Doar ca suma are șapte cifre. Deci sub un milion de dolari. Achiziția va ajuta New York Times sa-și extinda conținutul…

- Un tramvai PESA, achiziționat de Compania de Transport Public Iași cu bani europeni, a fost vandalizat de un grup de adolescenți, o tanara incercand sa smulga un dispozitiv USB din perete unui vagon, a anunțat operatorul de transport, pe pagina sa de Facebook, publicand o inregistrare video care a suprins…

- Compania nu a dezvaluit cine este proprietarul Beige Key. “Beige Key este o afiliata a noastra si am cumparat activele de marca”, a declarat un purtator de cuvant al Meta Platforms. Un purtator de cuvant al Meta Financial a confirmat la randul sau implicarea Meta Platforms. Facebook a anuntat in octombrie…

- Autoritatea pentru concurenta a cerut gigantului american Facebook (Meta) sa vanda platforma de imagini animate Giphy, achizitionata anul trecut cu 400 mil. dolari, pentru ca aceasta tranzactie ar avea un impact negativ asupra competitiei dintre retelele sociale, scrie Reuters, conform Mediafax.…