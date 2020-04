Florin Cițu a explicat, duminica seara, ca aceasta ar fi una dintre masurile din pachetul pe care Guvernul il pregatește pentru perioada urmatoare, cand ridicarea starii de urgența nu va mai face posibila menținerea de la bugetul de stat a șomajului tehnic. Pentru aceasta masura, dar și pentru altele care vor fi anunțate in curand, Romania s-a inspirat din experiența unor țari in criza din 2008, menționand exemplul Elveției. Florin Cițu a aratat ca obiectivul este ca toți cei peste 600.000 de romani care sunt acum in șomaj tehnic sa poata reveni in producție. Este nevoie de incurajarea companiilor…