Statul român vinde acțiunile de la Rompetrol Ministerul Energiei va incasa venituri de 1 miliard de lei generate de implementarea prevederilor strategiei de privatizare la Societatea Rompetrol Rafinare S.A., aprobate prin H.G. 626/2015 pentru aprobarea strategiei de privatizare a unei cote din participatia detinuta de statul roman la Societatea “Rompetrol Rafinare” – S.A. Constanta, se arata intr-un proiect de hotarare publicat pe Transparența Decizionala de catre minister. Practic, prin asta se dorește vanzarea de catre statul roman a pachetului de acțiuni deținut la rafinaria de la malul marii, controlata de kazahii de la KazMunayGas.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

