Statul, părtaș la specula de pe piața energiei Dezastrul provocat de prețurile uriașe la energie a fost provocat, in principal, de specula traderilor, intermediarii care au cumparat energia ieftin și o revand acum cu profituri inimaginabile. Statul roman este cel care a permis acest lucru, prin anularea tuturor condițiilor de intrare pe piața a acestora, astfel ca orice firma de apartament putea sa […] The post Statul, partaș la specula de pe piața energiei first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

