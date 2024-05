„Statul paralel”, dezintegrat la ordinul SUA! DNA a dezintegrat „statul paralel”, dar sa nu ne imbatam cu apa rece – spectacolul audierii generalilor din SRI, in frunte cu atotputernicul Florian Coldea, nu reprezinta vreo victorie personala și de CV a procurorilor anticorupție, nicidecum, este doar indeplinirea ordinului dat de SUA! America s-a folosit de „Sistem”, iar acum il imbraca in haine […] The post „Statul paralel”, dezintegrat la ordinul SUA! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 1. Nu cred ca Florian Coldea va plati semnificativ in plan penal, dar caderea lui (adica pierderea totala a oricarei forme de putere) inseamna ca Iohannis a avut nevoie de 10 ani ca sa scape de regimul Basescu. 20 de ani, atat a durat, in realitate, regimul Basescu. 2. Coldea a cazut cand a vrut […]…

- Fara sa-mi imaginez ce ascunde, la procesul care a avut drept scop neutralizarea forțata a deputatului PSD Ion Stan, singur in sala de judecata pe post de ”public” am asistat la transmiterea catre șefa completului de judecata a unor plicuri și bilețele. In naivitatea mea imi imaginam ca primește ceva…

- Discuțiile purtate de avocatul Doru Traila cu omul de afaceri Catalin Hideg pe tema consultanței nereușite oferite de Florian Coldea și Dumitru Dumbrava, indica faptul ca cei doi foști mari oficiali din SRI ar fi fost conștienți de neregularitatea metodelor de acordare a consultanței.

- Catalin Gherzan: Ne exprimam sprijinul pentru o justiție dreapta și neinfluențata de „statul paralel” sau „campul tactic” Intr-o societate democratica, justiția trebuie sa funcționeze imparțial și independent, iar ultimele audieri ale generalilor Coldea și Dumbrava la DNA pun sub semnul intrebarii aceste…

- TOCACI: Am vorbit!HIDEG: Cu cine?TOCACI: Cu Mitica!HIDEG: La 3 și 46.TOCACI: Da. Am vorbit cu el și el mi-a raspuns. L-a sunat...HIDEG: Celalalt ce a mai zis?TOCACI: Care celalalt?HIDEG: Șeful lor! Statul subteran, dezgropat de jurnaliștii de la Realitatea PLUS: Dinamitarea rețelei de infractori conduse…

- HIDEG: M-am intalnit cu... M-am intalnit cu asta, zi, cu Traila.TOCACI: Așa...HIDEG: M-am dus la el la facultate, ca nu avea timp sa ajunga la birou, era cu studenții. Același lucru și nea Mitica, mi-a zis ca il cearta FC-ul , adica șeful mare...TOCACI: Da!HIDEG: Ca, ***, nu am platit alea. Și i-am…

