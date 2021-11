Stiri pe aceeasi tema

- ”Orice persoana are dreptul la aer si apa pure si la un mediu sanatos”, urmeaza sa prevada Legea fundamentala a acestui stat cu aproximativ 20 de milioane de locuitori, al patrulea cel mai populat din Statele Unite. In urma numararii voturilor din districte miercuri, tabara ”da” a obtinut 60,8% din…

- Fostul judecator al Curtii Constitutionale Augustin Zegrean a declarat, vineri, ca presedintele Klaus Iohannis nu poate sa propuna imediat, ca premier, aceeasi persoana care a fost demisa prin motiune de cenzura, existand o decizie a Curtii in acest sens. ”Este o decizie a CCR care spune ca presedintele…

- La presiunea lui Arahat, infractorul Cițu* a prelungit din nou starea de alerta, scrie profesorul Gheorghe Piperea intr-o postare pe pagina sa de Fb. „Hotararea este nula, pentru ca țara nu are guvern** – asta din cauza lui Iohannis, care a omis sa numeasca un premier interimar, plecand din țara la…

- Guvernul condus de Florin Cîțu a cazut printr-o moțiune de cenzura care a adunat cele mai multe voturi din istoria post-decembrista a României. Termenul maxim de interimat al Cabinetului interimar este de 45 de zile. Ce atribuții are un guvern interimar? Prima ședința a Guvernului interimar…

- Ciolacu a amintit ca, in guvernarea Cițu au avut loc 12 tragedii in spitale, zeci de oameni murind din cauza incompetenței autoritaților. ”Cred ca premierul are amenzie. Faptul ca eu vorbesc primul inseamna ca PSD a caștigat alegerile.Stanga a fost trimisa in opoziție de președintele Iohannis, incalcand…

- CNS Cartel ALFA continua acțiunile de protest demarate la inceputul anului impotriva politicilor anti-lucratori și anti-cetațeni ale guvernului actual.Sindicalistii sustin inca din ianuarie existența conflictului social in societate, intre cetațeni și reprezentanții puterii – Guvern și Parlament. In…

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, a declarat, intr-un interviu pentru RFI , ca incearca, impreuna cu seful Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, sa convoace plenul reunit al Parlamentului, pentru dezbaterea si votarea motiunii de cenzura depuse de USR PLUS si AUR. Ea a afirmat totodata ca este „hartuita”…

- PSD a redactat o motiune de cenzura, dar sustine ca nu o va depune la Parlament, ca sa declanseze efectiv procedura de demitere a Guvernului Citu, decat dupa ce va strange 234 de semnaturi, ca sa aiba garantia ca motiunea va trece. O exigenta cel putin stranie, care nu poate fi explicata decat prin…