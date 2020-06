Stiri pe aceeasi tema

- Statul New York a adoptat vineri o serie de legi destinata sa puna capat violentelor politiei impotriva minoritatii de culoare, ilustrand impactul protestelor care au zguduit Statele Unite de la moartea lui George Floyd, relateaza AFP, potrivit AGERPRES.Guvernatorul democrat Andrew Cuomo a…

- Statul New York a adoptat vineri o serie de legi destinata sa puna capat violentelor politiei impotriva minoritatii de culoare, ilustrand impactul protestelor care au zguduit Statele Unite de la moartea lui George Floyd, relateaza AFP. Guvernatorul democrat Andrew Cuomo a semnat oficial 10 texte votate…

- Serialul american "Cops", difuzat de peste 30 de ani și o adevarata instituție a micului ecran în Statele Unite, nu va mai fi difuzat de Paramount Network, în plin val de proteste împotriva violențelor poliției, scrie AFP.Paramount Network, filiala a grupului ViacomCBS,…

- Așa zișii „baieți boogaloo" sunt membrii unui grup anarhist de dreapta care militeaza pentru posesia armelor de foc și care sunt preocupați de posibilitatea declanșarii unui al doilea razboi civil in Statele Unite. Ei afirma ca susțin declanșarea unui astfel de conflict. Saptamana trecuta,…

- Fostul presedinte democrat Barack Obama saluta, intr-un mesaj video, ”schimbarea de mentalitate” operata in randul americanilor care manifesteaza impotriva rasismului si violentelor politiei, care ar putea, in opinia sa, sa conduca la reforme la nivel national, relateaza AFP, potrivit news.ro.Predecesorul…

- Iranul a facut apel luni la SUA "sa puna capat violentelor" impotriva propriului lor popor dupa moartea lui George Floyd in timpul unei arestari violente a politiei, care a declansat manifestatii de amploare in mai multe orase americane, relateaza AFP. "Poporului american: Lumea a auzit strigatul vostru…

- Iranul a facut apel luni la SUA "sa puna capat violentelor" impotriva propriului lor popor dupa moartea lui George Floyd in timpul unei arestari violente a politiei, care a declansat manifestatii de amploare in mai multe orase americane, relateaza AFP. "Poporului american: lumea a auzit strigatul vostru…

- Mai multe mii de persoane au manifestat pasnic sambata la Toronto pentru a denunta violentele politiei si rasismul, in Statele Unite ca si in Canada, a constatat un jurnalist al agentiei France Presse. Manifestatia a fost organizata in urma decesului unei tinere de culoare miercuri la Toronto, cazuta…