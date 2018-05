Stiri pe aceeasi tema

- O masina capcana a fost detonata la intrarea in minister, dupa care mai multe persoane inarmate au patruns in sediu, conform unui oficial al politiei.Najib Danish, purtatorul de cuvant al ministerului, a confirmat ca atacul a implicat un grup de zece militanti. Cel putin un politist a fost…

- Autoritatile marocane au anuntat ca au destructurat marti o 'celula terorista' avand legaturi cu gruparea Statul Islamic (SI) si formata din cinci membri cu varste cuprinse intre 22 si 33 de ani, in cadrul unei operatiuni comune intre Maroc si Spania, relateaza AFP. Trei membri…

- Cel putin 48 persoane au murit, iar alte 112 au fost ranite, duminica, dupa ce un individ a detonat o bomba in apropierea unui centru de votare din capitala afgana Kabul, a informat un purtator de cuvant al Ministerului Sanatatii, relateaza site-ul agentiei Reuters. Organizatia terorista…

- Un atentat sinucigaș a avut loc, miercuri, in Capitala Aganistanului, in timp ce mii de oameni celebrau Anul Nou Persan. 26 de persoane și-au pierdut viața dupa ce o bomba a explodat in fața unui lacaș de cult șiit, scrie Time. Nasrat Rahimi, purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne, a declarat…

- Cel putin 26 de persoane au fost ucise si 18 au fost ranite miercuri intr-un atac sinucigas la Kabul, a declarat un purtator de cuvant al Ministerului de Interne afgan, relateaza Reuters. Explozia, produsa in...

- Talibanii au revendicat responsabilitatea atentatului cu masina-capcana ce a avut loc sambata la Kabul si care s-a soldat cu moartea a cel putin doi civili si ranirea altor cel putin trei, relateaza agentia DPA, scrie agerpres.ro. Purtatorul de cuvant al talibanilor, Zabihullah Mujahid, a afirmat…

- O masina-capcana a explodat sambata la Kabul, provocand doi morti si mai multi raniti, a indicat Ministerul afgan de Interne, citat de AFP, scrie agerpres.ro. Potrivit purtatorului de cuvant al ministerului, Najib Danish, vehiculul a explodat in districtul de politie 9 din Kabul. ''Pana acum…

